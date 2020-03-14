وحدتك بالتجمع الخامس كاملة المرافق والخدمات والتشطيب بدون فوايد وبمقدم 10

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
ادفع مقدم 10 % من قيمة الوحدة اللي انت هتختارها من مساحات المشروع اللي بتتنوع مابين 55 م ل 250 م و قسط علي 10 سنين بدون فوايد في التجمع الخامس اخر شارع التسعين يعني دقايق من اي مكان داخل التجمع و30 ساعة من وسط البلد و مصر الجديدة وطريق السويس والسخنة والعاصمة لانك علي الدائري الاوسطي انت في قلب اميز موقع بالتجمع الخامس امتلك وحدتك هناك لتفاصيل اكتر كلمنا 01211411556
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: هيام
التليفون: 01211411556

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: التجمع الخامس- التجمع الخامس
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 100,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 14/3/2020
رقم الإعلان: 2055962
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امتلك في كمبوند zavani وعيش حياة راقية بالعاصمة

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14/3/2020
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14/3/2020
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14/3/2020
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14/3/2020
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14/3/2020
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100,000 جنيه

13/3/2020
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Ora بتقدملك ارقي كمبوند في التجمع الخامس دقايق من الجامعة الامريكية

(للبيع)

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13/3/2020
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قسط علي 10 سنين وامتلك شقتك كاملة التشطيب والخدمات

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13/3/2020
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امتلك شقتك بكمبوند مميز جدا في قلب العاصمة الادارية

(للبيع)

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11/3/2020
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اسكن في العاصمة جمب حي السفارات مباشرة

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العنوان:

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القسم: 

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11/3/2020
صورة الاعلان: لعشاق الهدوء والخصوصيه والمساحات الخضراء - في القاهرة مصر

لعشاق الهدوء والخصوصيه والمساحات الخضراء

(للبيع)

- في القاهرة مصر

** بالحي الثاني شرق ** لعشاق الهدوء والخصوصيه والمساحات الخضراء شقه 135 م بحريه عباره عن : ( 3 غرف .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

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11/3/2020
صورة الاعلان: ع البحيرات الصناعية امتلك شقتك فى العاصمة الجديدة - في القاهرة مصر

ع البحيرات الصناعية امتلك شقتك فى العاصمة الجديدة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

استمتع بافضل بحيرات الصناعية وامتلك شقتك فى العاصمة الجديدة 195م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +3 حمام +ت.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

197,000 جنيه

11/3/2020
صورة الاعلان: بافضل انظمة سداد امتلك شقتك فى العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

بافضل انظمة سداد امتلك شقتك فى العاصمة الادارية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

امتلك شقتك فى العاصمة الادارية قريب من المستشفيات ومدارس وجامعات انترناشونال ونادى رياضى ومطاعم ومول.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

163,000 جنيه

11/3/2020
صورة الاعلان: امتلك شقتك ع بعد دقائق من النهر الاخضر فى العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

امتلك شقتك ع بعد دقائق من النهر الاخضر فى العاصمة الادارية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

ع بعد دقائق من النهر الاخضر امتلك شقتك فى العاصمة الادارية عشان تتمشى كل يوم وتستمتع باجمل المساحات .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

327,000 جنيه

11/3/2020
صورة الاعلان: في كمبوند green avenue هتعيش مرتاح البال في العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

في كمبوند green avenue هتعيش مرتاح البال في العاصمة الادارية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

امتلك شقتك بالعاصمة الادارية الجديدة في كمبوند green avenue اهدي كمبوند بالعاصمة وعيش مرتاح البال وا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

185,000 جنيه

11/3/2020
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