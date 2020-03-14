وحدتك بالتجمع الخامس كاملة المرافق والخدمات والتشطيب بدون فوايد وبمقدم 10

ادفع مقدم 10 % من قيمة الوحدة اللي انت هتختارها من مساحات المشروع اللي بتتنوع مابين 55 م ل 250 م و قسط علي 10 سنين بدون فوايد في التجمع الخامس اخر شارع التسعين يعني دقايق من اي مكان داخل التجمع و30 ساعة من وسط البلد و مصر الجديدة وطريق السويس والسخنة والعاصمة لانك علي الدائري الاوسطي انت في قلب اميز موقع بالتجمع الخامس امتلك وحدتك هناك لتفاصيل اكتر كلمنا 01211411556