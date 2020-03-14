وحدتك بالتجمع الخامس كاملة المرافق والخدمات والتشطيب بدون فوايد وبمقدم 10

(للبيع)
|ادفع مقدم 10 % من قيمة الوحدة اللي انت هتختارها من مساحات المشروع اللي بتتنوع مابين 55 م ل 250 م و قسط علي 10 سنين بدون فوايد في التجمع الخامس اخر شارع التسعين يعني دقايق من اي مكان داخل التجمع و30 ساعة من وسط البلد و مصر الجديدة وطريق السويس والسخنة والعاصمة لانك علي الدائري الاوسطي انت في قلب اميز موقع بالتجمع الخامس امتلك وحدتك هناك لتفاصيل اكتر كلمنا 01211411556
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|هيام
|التليفون:
|01211411556
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|التجمع الخامس- التجمع الخامس
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|100,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|14/3/2020
|رقم الإعلان:
|2055962
165 جنيه
100,000 جنيه
(للتقسيط)- في القاهرة مصر
203,000 جنيه
100,000 جنيه
218,000 جنيه
100,000 جنيه
100,000 جنيه
100,000 جنيه
176,000 جنيه
171,000 جنيه
450,000 جنيه
197,000 جنيه
163,000 جنيه
327,000 جنيه
185,000 جنيه