وحدتك استلام سنة علي اكبر بارك في التجمع علي مساحة 140 فدان بمقدم 5% امتلك وحدتك في كمبوند هايد بارك التجمع علي بارك مساحة 140 فدان باقل مقدم في التجمع الخامس 5% وبالتقسيط علي 10 سنين واستفيد باقرب فترة استلام في سنة تقدر تستلم وحدتك في كمبوند شغال كامل المرافق والخدمات بالتسعين لتفاصيل اكتر كلمنا 01211411556