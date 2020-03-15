(للبيع)
|وحدتك استلام سنة علي اكبر بارك في التجمع علي مساحة 140 فدان بمقدم 5% امتلك وحدتك في كمبوند هايد بارك التجمع علي بارك مساحة 140 فدان باقل مقدم في التجمع الخامس 5% وبالتقسيط علي 10 سنين واستفيد باقرب فترة استلام في سنة تقدر تستلم وحدتك في كمبوند شغال كامل المرافق والخدمات بالتسعين لتفاصيل اكتر كلمنا 01211411556
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|هيام
|التليفون:
|01211411556
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|العنوان:
|التجمع الخامس- التجمع الخامس
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|220,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|15/3/2020
|رقم الإعلان:
|2056056
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