وحدة معالجة مياه مركزية من جلوب ويل

(For Sale)

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Ad Information
وحدة_معالجة_مياه_مركزية لكل #مياه البيت من شركة #جلوب_ويل🌐 لمعالجة و #تنقية #المياه ويتكون من 3 مراحل سعة 10 جالون مصممة ل #تنقية_المياه من المدخل الرئيسي والتي تضمن جودة المياه وتنقيتها قبل توزيعها علي منافذ استهلاك المياه المختلفة مثل المطابخ – الحمامات – خطوط تغذية الأجهزة المنزلية مثل السخانات والغسالات مش بس كده كمان -التركيب مجانا - توصيل في خلال 24 ساعة - تواجد في جميع انحاء الجمهورية - خدمة ما بعد البيع - فريق متميز في اعمال التركيب والصيانة جلوب ويل 01099994030 / 01122229664
Contact The Advertiser:
Contact Name: شركة جلوب ويل
Telephone: 01099994030

Kindly tell the advertiser that you're calling him using إعلانات وبس
Location: 24 شارع الطيران , مدينة نصر- مدينة نصر
Cairo -

Egypt
Ad Information:
Price: Call
Posting Date: 10/5/2023
Ad Number: 2186111
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Ad Photo: فلتر مياه 7 مراحل اكوا ستايل من جلوب ويل - in Cairo Egypt

فلتر مياه 7 مراحل اكوا ستايل من جلوب ويل

(For Sale)

- in Cairo Egypt

ليه جهاز اكوا ستايل من جلوب ويل ؟؟ - نظام معالجة مياه 7 مراحل بنظام RO - جهاز اصلي وليس تقليد لاننا .
Location:

Cairo - Egypt

Call

7/3/2023
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