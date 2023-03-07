وحدة معالجة مياه مركزية من جلوب ويل

(For Sale)
|وحدة_معالجة_مياه_مركزية لكل #مياه البيت من شركة #جلوب_ويل🌐 لمعالجة و #تنقية #المياه ويتكون من 3 مراحل سعة 10 جالون مصممة ل #تنقية_المياه من المدخل الرئيسي والتي تضمن جودة المياه وتنقيتها قبل توزيعها علي منافذ استهلاك المياه المختلفة مثل المطابخ – الحمامات – خطوط تغذية الأجهزة المنزلية مثل السخانات والغسالات مش بس كده كمان -التركيب مجانا - توصيل في خلال 24 ساعة - تواجد في جميع انحاء الجمهورية - خدمة ما بعد البيع - فريق متميز في اعمال التركيب والصيانة جلوب ويل 01099994030 / 01122229664
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|شركة جلوب ويل
|Telephone:
|01099994030
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|Location:
|24 شارع الطيران , مدينة نصر- مدينة نصر
Cairo - Egypt
|Ad Information:
|Price:
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|Posting Date:
|10/5/2023
|Ad Number:
|2186111
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