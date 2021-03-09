وحدة فندقيه للبيع في بوتور اكتوبر

(للبيع)
|وحدة فندقيه للبيع في بورتو اكتوبر دور ارضى كامله التشطيب للتفاصيل اكتر تواصل معى 01004851773
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|جى جى علام
|التليفون:
|01066945173
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|العنوان:
|- العبور
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|730,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|9/3/2021
|رقم الإعلان:
|2086539
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