وحدة صناعية للايجار -العبور - اسكان الشباب

(For Rent)

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Ad Photo: وحدة صناعية للايجار -العبور - اسكان الشباب - in Cairo Egypt

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وحدة صناعية بمجمع الامم الصناعي بمدينة العبور- دور ارضي مساحة الوحدة 77 م2 ارتفاع 6 متر عداد كهرباء 3 فاز يوجد حمام داخل الوحدة+ يوجد امن خاص بالمجمع يمكن الترخيص باي نشاط للصناعات الصغيرة موقع متميز بجوار اسكان الشباب بجوار مطعم التكية الايجار 5500شهريا
Contact The Advertiser:
Contact Name: mahmoud basiouny
Telephone: 01022513315

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Location: اسكان الشباب- مدينه العبور
Cairo -

Egypt
Ad Information:
Price: Call
Posting Date: 18/10/2023
Ad Number: 2246487
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