وحدة صناعية للايجار -العبور - اسكان الشباب

(For Rent)
|وحدة صناعية بمجمع الامم الصناعي بمدينة العبور- دور ارضي مساحة الوحدة 77 م2 ارتفاع 6 متر عداد كهرباء 3 فاز يوجد حمام داخل الوحدة+ يوجد امن خاص بالمجمع يمكن الترخيص باي نشاط للصناعات الصغيرة موقع متميز بجوار اسكان الشباب بجوار مطعم التكية الايجار 5500شهريا
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|mahmoud basiouny
|Telephone:
|01022513315
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|Location:
|اسكان الشباب- مدينه العبور
Cairo - Egypt
|Ad Information:
|Price:
|Call
|Posting Date:
|18/10/2023
|Ad Number:
|2246487
12,500,000 EGP
160 Pound
1 Dollar