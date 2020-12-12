وحدة تحكم نظام أنذارحريق ONE LOOP انتاج انجليزى تتقدم شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة الاتصالات و الأنظمة الأمنية ولديها خبراء متخصصون في تلك الأنظمةCommunication & Security & Control Systems بعرض أحدث وحدة تحكم أنذارحريق ADDRESSABLE والتى حققت المعادلة الصعبة والتى يبحث عنها أى عميل أعلى كفاءة بأقل سعر .