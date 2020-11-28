وحدة تحكم أنذارحريق ONE LOOP اعتماد اوروبى

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: وحدة تحكم أنذارحريق ONE LOOP اعتماد اوروبى - في الإسكندرية مصر

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وحدة تحكم أنذارحريق ONE LOOP اعتماد اوروبى يسر شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة الاتصالات و الأنظمة الأمنية ولديها خبراء متخصصون في تلك الأنظمةCommunication & Security & Control Systems بعرض أحدث وحدة تحكم أنذارحريق ADDRESSABLE والتى حققت المعادلة الصعبة والتى يبحث عنها أى عميل أعلى كفاءة بأقل سعر . Product description ♦ Context plus Addressable Control Panel ♦ Third-party certificated to EN54 parts 2 and 4 by the LPCB. ♦ Full compatibility ♦ InterConnect Up To E
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: Royal Surveillance systems
التليفون: 01224179788

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 13 شارع سيزوستريس بمحطه الرمل- محطه الرمل
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 28/11/2020
رقم الإعلان: 2074270
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28/11/2020
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جهاز حضور وانصراف ZKTeco موديل LX14

(للبيع)

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جهاز حضور وانصراف ZKTeco موديل LX14 تقدم شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة الا.
العنوان:

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اتصل

28/11/2020
صورة الاعلان: وحدة تحكم أنذارحريق ONE LOOP اعتماد اوروبى - في الإسكندرية مصر

وحدة تحكم أنذارحريق ONE LOOP اعتماد اوروبى

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

وحدة تحكم أنذارحريق ONE LOOP اعتماد اوروبى يسر شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أن.
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28/11/2020
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اتصل

28/11/2020
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صورة الاعلان: أحدث البوابات الامنية للافراد 6 ZONE ماركة ZKTeco - في الإسكندرية مصر

أحدث البوابات الامنية للافراد 6 ZONE ماركة ZKTeco

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

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اتصل

28/11/2020
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مبادرة تأمين دور العبادة جهاز الكشف عن المتفجرات

(للبيع)

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مبادرة تأمين دور العبادة جهاز الكشف عن المتفجرات يسعد شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في .
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

28/11/2020
صورة الاعلان: مبادرة تأمين دور العبادة جهاز الكشف عن المتفجرات - في الإسكندرية مصر

مبادرة تأمين دور العبادة جهاز الكشف عن المتفجرات

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

مبادرة تأمين دور العبادة جهاز الكشف عن المتفجرات يسعد شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في .
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

28/11/2020
صورة الاعلان: جهاز حضور وانصراف ZKTeco موديل LX50 - في الإسكندرية مصر

جهاز حضور وانصراف ZKTeco موديل LX50

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

جهاز حضور وانصراف ZKTeco موديل LX50 تقدم شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة الا.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

10 جنيه

28/11/2020
صورة الاعلان: جهاز حضور وانصراف ZKTeco موديل LX50 - في الإسكندرية مصر

جهاز حضور وانصراف ZKTeco موديل LX50

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

جهاز حضور وانصراف ZKTeco موديل LX50 تقدم شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة الا.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

10 جنيه

28/11/2020
صورة الاعلان: مبادرة تأمين دور العبادة بالاسكندرية - في الإسكندرية مصر

مبادرة تأمين دور العبادة بالاسكندرية

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

مبادرة تأمين دور العبادة بالاسكندرية تتشرف شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة ال.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

10 جنيه

28/11/2020
صورة الاعلان: مبادرة تأمين دور العبادة بالاسكندرية - في الإسكندرية مصر

مبادرة تأمين دور العبادة بالاسكندرية

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

مبادرة تأمين دور العبادة بالاسكندرية تتشرف شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة ال.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

10 جنيه

28/11/2020
صورة الاعلان: مستشعرات حرارة الحريق Addressable للمشروعات - في الإسكندرية مصر

مستشعرات حرارة الحريق Addressable للمشروعات

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

مستشعرات حرارة الحريق Addressable للمشروعات يسر شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أن.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

26/11/2020
صورة الاعلان: مستشعرات حرارة الحريق Addressable للمشروعات - في الإسكندرية مصر

مستشعرات حرارة الحريق Addressable للمشروعات

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

مستشعرات حرارة الحريق Addressable للمشروعات يسر شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أن.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

26/11/2020
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