(للبيع)
|وحدة تحكم أنذارحريق ADDRESSABLE TWO LOOP انتاج انجليزى يشرف شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة الاتصالات و الأنظمة الأمنية ولديها خبراء متخصصون في تلك الأنظمةCommunication & Security & Control Systems بعرض أحدث وحدة تحكم أنذارحريق 2 LOOP ADDRESSABLE والتى حققت المعادلة الصعبة والتى يبحث عنها أى عميل أعلى كفاءة بأقل سعر .
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Royal Surveillance systems
|التليفون:
|01224179788
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|العنوان:
|13st sezo street- محطة الرمل
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|10 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|29/11/2020
|رقم الإعلان:
|2074476
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10 جنيه
10 جنيه
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10 جنيه
10 جنيه
10 جنيه
10 جنيه
10 جنيه