وحدة تحكم أنذارحريق ADDRESSABLE 16 zone انتاج انجليزى

(للبيع)
|يسر شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة الاتصالات و الأنظمة الأمنية ولديها خبراء متخصصون في تلك الأنظمةCommunication & Security & Control Systems بعرض أحدث وحدة تحكم أنذارحريق ADDRESSABLE والتى حققت المعادلة الصعبة والتى يبحث عنها أى عميل أعلى كفاءة بأقل سعر . Product description ♦ Context plus Addressable Control Panel ♦ Third-party certificated to EN54 parts 2 and 4 by the LPCB. ♦ Full compatibility ♦ InterConnect Up To Eight XFP Main Panels ♦ Four XFP Repeater Pan
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Royal Surveillance systems
|التليفون:
|034850367 – 01224179788 – 01098836236
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|العنوان:
|13 st Sezostrees Alexandria Egypt- محطة الرمل
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|15/5/2020
|رقم الإعلان:
|2059539
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1 جنيه
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10 جنيه
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1 جنيه
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