وحدة تحكم أنذارحريق 32 zone انتاج انجليزى تقدم شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة الاتصالات و الأنظمة الأمنية ولديها خبراء متخصصون في تلك الأنظمةCommunication & Security & Control Systems بعرض أحدث وحدة تحكم أنذارحريق 2 LOOP ADDRESSABLE والتى حققت المعادلة الصعبة والتى يبحث عنها أى عميل أعلى كفاءة بأقل سعر . Product description ♦ Context Plus Addressable Control Panel ♦ Third-party certificated to EN54 parts 2 and 4 by the LPCB. ♦ Full compatibility ♦ InterConnect Up