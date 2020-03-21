وحدات مميزة دقايق من ميدان جهينة وبدون وفوايد وبالتقسط علي 120 شهر

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مصر (6 أكتوبر) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
وحدات مميزة دقايق من ميدان جهينة وبدون وفوايد وبالتقسط علي 120 شهر وحدتك مميزة علي فيو مميز من الاند سكيب والاجونز مساحة 400 فدان في اكتوبر دقايق من مول العرب الوحدات مساحات مميزة بتبدا من 2 غرفة بسعر مميز بمقدم 130 الف وبالتقسيط علي 120 شهر بدون فوايد الحق واحجز وحدتك في اقوي عروض شركة مونت فيو واستفيد من اقل سعر للمشروع للتفاصيل كلمنا علي
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: هيام
التليفون: 01211411556

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 6 اكتوبر- 6 اكتوبر
6 أكتوبر -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 130,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 21/3/2020
رقم الإعلان: 2056618
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17/3/2020
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- في 6 أكتوبر مصر

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العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

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16/3/2020
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- في 6 أكتوبر مصر

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العنوان:

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القسم: 

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16/3/2020
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العنوان:

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القسم: 

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14/3/2020
صورة الاعلان: 5 % وامتلك وحدة متشطبة دقايق من المحور في اميز كمبوند باكتوبر - في 6 أكتوبر مصر

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- في 6 أكتوبر مصر

كل عملاء اكتوبر والمهتمين بمشاريع المهندس صبور , دلوقت بدانا شلشلة من مشاريعنا سلسلة من مشاريعنا في.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

180,000 جنيه

14/3/2020
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