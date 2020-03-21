(للبيع)
|وحدات مميزة دقايق من ميدان جهينة وبدون وفوايد وبالتقسط علي 120 شهر وحدتك مميزة علي فيو مميز من الاند سكيب والاجونز مساحة 400 فدان في اكتوبر دقايق من مول العرب الوحدات مساحات مميزة بتبدا من 2 غرفة بسعر مميز بمقدم 130 الف وبالتقسيط علي 120 شهر بدون فوايد الحق واحجز وحدتك في اقوي عروض شركة مونت فيو واستفيد من اقل سعر للمشروع للتفاصيل كلمنا علي
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|هيام
|التليفون:
|01211411556
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|العنوان:
|6 اكتوبر- 6 اكتوبر
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|130,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|21/3/2020
|رقم الإعلان:
|2056618
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