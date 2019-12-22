وحدات مصيفية باسعار ممتازة ترى البحر على أد جيبك

بمقدم 55 الف وتقسيط على 50 شهر واجمالي سعر 165 الف تملك شقة مصيفية غرفتين وصالة بمساحة 85 متر بشاطيء النخيل2 على بعد خطوات من البحر وترى البحر لا تتردد بادر بالاتصال للاستفسار والمعاينة ، وإذا لم يعجبك هذا العرض لدينا عروض أخرى رقم تليفون : 01011620120 واتس وتليفون : 01125000826 #قرطبه_للتطوير_العقارى