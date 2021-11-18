وحدات تجهيز مناطق العاب خارجيه

(للبيع)
|ماتقبلش بأقل من رقم واحد ! Gottardo ألعاب الحدائق الإيطالية دلوقتى فى مصر طبقا للمواصفات القياسية العالميه وبضمان ١٠ سنوات متخصصون في تجهيز مناطق الالعاب الترفيهيه الوكيل الوحيد فى مصر والشرق الأوسط يونيتد تويز لتجهيز الكيدز اريا متخصصون فى تصميم وتنفيذ المشروعات الترفيهية. لمزيد من المعلومات زور موقعنا www.unitedtoys-eg.com أوصفحتنا على الفيسبوك / أو كلمنا على الخط الساخن 19810 #العاب ملاهى #مناطق العاب #العاب ترفيهيه #الكيدزإريا
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|unitedtoys
|التليفون:
|1022192286
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|العنوان:
|1 building panorama pyramids el-haram city- Arrah
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|21/11/2021
|رقم الإعلان:
|2112120
11,211 جنيه
11,211 جنيه
11,211 جنيه
11,211 جنيه
11,211 جنيه
11,211 جنيه
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2,021 جنيه