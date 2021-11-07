وحدات تجهيز مناطق العاب خارجيه

(للبيع)
|ماتقبلش بأقل من رقم واحد ! Gottardo ألعاب الحدائق الإيطالية دلوقتى فى مصر طبقا للمواصفات القياسية العالميه وبضمان ١٠ سنوات متخصصون في تجهيز مناطق الالعاب الترفيهيه الوكيل الوحيد فى مصر والشرق الأوسط يونيتد تويز لتجهيز الكيدز اريا متخصصون فى تصميم وتنفيذ المشروعات الترفيهية. لمزيد من المعلومات زور موقعنا www.unitedtoys-eg.com أوصفحتنا على الفيسبوك / أو كلمنا على الخط الساخن 19810 #العابملاهى #مناطقالعاب #العابترفيهيه #الكيدزإريا
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|united toys
|التليفون:
|01015559900
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|العنوان:
|1 mashal elharam- cairo
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|11,211 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|10/11/2021
|رقم الإعلان:
|2110765
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2,021 جنيه