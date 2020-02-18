وانت فى شقتك استمتع باجمل فيو للاهرامات فى صن كابيتال

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: وانت فى شقتك استمتع باجمل فيو للاهرامات فى صن كابيتال - في الجيزة مصر

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امتلك شقتك فى صن كابيتال واستمتع باجمل فيو للاهرامات وابو الهول وسط كل الخدمات نادى صحى واجتماعى ومستشفيات ومدارس واجمل مساحات خضراء شقتك 173م (4 غرف +ريسبشن +مطبخ +2 حمام +تراس ) باقل مقدم واطول فترة سداد بدون فوائد مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك فى صن كابيتال واستمتع باجمل فيو للاهرامات
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wafaa
التليفون: 01201135481

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العنوان: صن كابيتال- 6 اكتوبر
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 211,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 18/2/2020
رقم الإعلان: 2053309
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12/2/2020
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11/2/2020
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