وانت فى شقتك استمتع باجمل فيو للاهرامات فى صن كابيتال

(للبيع)
|امتلك شقتك فى صن كابيتال واستمتع باجمل فيو للاهرامات وابو الهول وسط كل الخدمات نادى صحى واجتماعى ومستشفيات ومدارس واجمل مساحات خضراء شقتك 173م (4 غرف +ريسبشن +مطبخ +2 حمام +تراس ) باقل مقدم واطول فترة سداد بدون فوائد مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك فى صن كابيتال واستمتع باجمل فيو للاهرامات
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|صن كابيتال- 6 اكتوبر
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|211,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|18/2/2020
|رقم الإعلان:
|2053309
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