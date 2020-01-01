وانت فى شاليهك فى السخنة مش هتحتاج اى حاجه

(للبيع)
|مش هتحتاج اى حاجة عندنا فى السخنة هتمتلك شاليه 110م تشطيب سوبر لوكس (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكى +2 حمام ) وهتستمتع باجمل اكوا بارك وحمامات سباحة ومطاعم وكافيهات باقل مقدم وباقساط تصل الى 8 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شاليهك فى لاسيرينا بالم بيتش
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|لاسيرينا بالم بيتش- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|166,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|1/1/2020
|رقم الإعلان:
|2047309
159,000 جنيه
175,000 جنيه
109,000 جنيه
98,000 جنيه
143,000 جنيه
181,000 جنيه
175,000 جنيه
122,000 جنيه
107,000 جنيه
172,000 جنيه
135,000 جنيه
169,000 جنيه
92,000 جنيه
248,000 جنيه
177,000 جنيه