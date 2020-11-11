واستمتع انت واطفالك بامتلك شاليه في السخنة

(للبيع)
|متع عينك باجمل الماظر الطبيعية وامتلك شاليهك بروف كبير بمساحة 110م (3غرفة + 2حمام +مطبخ امريكي +ريسبشن +تراس +روف واسع )وحاجات كتير مستياك مستني ايه كلمنا دلوقتي علي 01013937774 ومتفوتش فرصتك و اعرف باقي التفاصيل والتسهيلات الممكنة او راسلنا علي واتساب
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01013937774
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|العنوان:
|العين السخنة- السويس
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|31,100 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|11/11/2020
|رقم الإعلان:
|2072055
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