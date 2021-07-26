هيكل خرساني للبيع بمنطقة الشماليات ال209 ب6 أكتوبر موق مميز بالقرب من جراند هايتس وماونتن فيو ودقائق إلي مول العرب هيكل خرساني مكون من ( بدروم + أرضي + دور أول + دور ثاني ) ترخيص عمارات ( بدوم + أرضي + 3 أدوار متكررين ) مساحة الدور الأرضي 125م مساحة الدور المتكرر 138م تقسيم الشقه ( 3 غرف + حمامين + ريسبشن قطعتين ) السعر / 1,350,000 كاش للإتصال ت / 01050355070 **من خارج مصر يضاف 002 لمزيد من التفاصيل برجاء التواصل هاتفيا أو علي الواتس اب شركة رمسيس للتسويق العقاري بمدينة 6 أكتوبر