(للبيع)
|اعمال شركه هوم ديكوريشن 💜💜🥰 من ماده الكوريان الكوري 💪💪🤩 متوفر كل الالوان يوجد تخفيض علي الكميات🥰🥰 مميزات الكوريان الكوري 🤩😳 1-مقاوم للبكتريا 2-بيتحمل الحراراه 3-سهل التشكيل باي شكل 4-مش بيظهر فيه لحمات 5-يمكن التطعيم بكذا لون 6-مش بيتفاعل مع المواد الكيمائيه 7-متوفر جميع الالوان وله عديد من الاستخدامات ويمكن التشكيل باي شكل
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|عبير
|التليفون:
|01288318825
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|العنوان:
|13شارع طه الليثي متفرع من محور جوزيف تيتو -النزهه الجديده- النزهه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|28/6/2020
|رقم الإعلان:
|2061719
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
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1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
700 جنيه