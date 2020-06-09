هورنات مساجد JD-MEDIA كورى

(للبيع)
|سماعة هورن كامله شامله البوق ماركة JD-MEDIA الكورى المنشأ المـوديل TU-100HP قـدرة 100 وات المـوديل HS-50RT قـدرة 50 وات الهورن ممكن تركيبه فى المساجد والمدارس والمصانع والأماكن التى تتطلب العمل المتكرر والشاق البيع بضمان الوكيل الشركة الدوليه للتجارة والأتصالات والشركة تقوم بالتوريد والتركيب والصيانة بعد البيع والتركيبات على ايدى مهندسين وفنيين متخصصين للأستفسار أ / الهـام أمـين 01062157490 E- mail : elhamibc@gmail.com
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الهام امين على
|التليفون:
|01062157490
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|العنوان:
|مكرم عبيد- مدينة نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|9/6/2020
|رقم الإعلان:
|2060471
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1 جنيه