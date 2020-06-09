هورنات مساجد JD-MEDIA كورى

سماعة هورن كامله شامله البوق ماركة JD-MEDIA الكورى المنشأ المـوديل TU-100HP قـدرة 100 وات المـوديل HS-50RT قـدرة 50 وات الهورن ممكن تركيبه فى المساجد والمدارس والمصانع والأماكن التى تتطلب العمل المتكرر والشاق البيع بضمان الوكيل الشركة الدوليه للتجارة والأتصالات والشركة تقوم بالتوريد والتركيب والصيانة بعد البيع والتركيبات على ايدى مهندسين وفنيين متخصصين للأستفسار أ / الهـام أمـين 01062157490 E- mail : elhamibc@gmail.com