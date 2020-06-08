هورنات مساجد JD-MEDIA كورى

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: هورنات مساجد JD-MEDIA كورى - في القاهرة مصر

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نحن الشركة الدولية للتجارة والأتصالات IBC الوكيل الوحيد والحصرى لماركة JD_MEDIA الكورى ولدينا افضل انواع سـماعات المسـاجد العمـودية بنوعيها الداخلى والخارجى وتتحمل المجهود الشاق والمتكرر يوميا فى المساجد وخصوصا فى شهـر رمضـان الكـريم فى اقـأمة صلاة التـراويح والتهجـد . البيع حاليا بخصومات هائلة بمناسبة الشهر الكريم . البيع بالضمان والشركة ممكن تقوم بالتوريد والتركيب والصـيانة بعـد البيـع . للاستفسار مسؤل المبيعات : الهـام أمين 01062157490 E-MAIL : elhamibc@gmail.com
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الهام امين على
التليفون: 01062157490

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العنوان: مكرم عبيد- مدينة نصر
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 جنيه
تاريخ الإعلان: 8/6/2020
رقم الإعلان: 2060429
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: انتركم فارفيزا ايطالى 10 خط

انتركم فارفيزا ايطالى 10 خط

(للبيع)

انتركم فارفيزا farfisa الايطالى 10 خط فى كيت كامل من الوكيل مباشره متوفر تركيبات وصيانه بعد البيع .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

8/6/2020
صورة الاعلان: ايجار يومي تويوتا كوستر 2020

ايجار يومي تويوتا كوستر 2020

(للإيجار)

ايجار كوستر لرحلات اليوميا ايجار باص كوستر 2020 شركة تورست ليموزين لايجار الباصات والاتوبيسات والسي.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,400 جنيه

8/6/2020
صورة الاعلان: في راس سدر امتلك شاليهك علي البحر من غير مقدم

في راس سدر امتلك شاليهك علي البحر من غير مقدم

(للبيع)

امتلك شاليهك في راس سدر علي البحر مباشرة واستمتع مع اولادك بمصيفك وجمب كل خدماتك حمامات سباحة واكوا .
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

63,000 جنيه

7/6/2020
صورة الاعلان: استمتع بأحلي مصيف مع اولادك وامتلك في راس سدر

استمتع بأحلي مصيف مع اولادك وامتلك في راس سدر

(للتقسيط)

شاليهك في راس سدر واستمتع بأحلي مصيف مع اولادك وعيلتك وامتلك شاليه 95م (3غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امري.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

88,000 جنيه

7/6/2020
صورة الاعلان: محلك في العاصمة الادارية من غير مقدم

محلك في العاصمة الادارية من غير مقدم

(للتقسيط)

امتلك محلك في العاصمة الادارية الجديدة من غير ماتدفع اي مقدم ومن غير فوائد وبالتقسيط المريح ومساحته .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

599,000 جنيه

7/6/2020
صورة الاعلان: عيادتك من غير تفكير في العاصمة الادارية

عيادتك من غير تفكير في العاصمة الادارية

(للبيع)

امتلك عيادتك الخاصة في العاصمة الادارية الجديدة والحق الخصم ال 10% علي العيادات في مول sixty امام وز.
العنوان:

القاهرة - مصر

175,000 جنيه

7/6/2020
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صورة الاعلان: مكتبك بالعاصمة الادارية الجديدة علي فيو رائع

مكتبك بالعاصمة الادارية الجديدة علي فيو رائع

(للبيع)

دلوقتي في مول sixty امتلك مكتبك علي اجمل فيو للاند سكيب بالعاصمة الادارية الجديدة بالحي المالي والحك.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

289,000 جنيه

7/6/2020
صورة الاعلان: الشركة الوطنية للخدمات المنزلية و رعاية المسنين

الشركة الوطنية للخدمات المنزلية و رعاية المسنين

(للبيع)

توظيف العمالة ورعاية المسنين نوفر بالضمانات جميع أنواع العمالة المنزلية والمربيات وعاملات النظافة و.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

3,000 جنيه

7/6/2020
صورة الاعلان: سماعات بروجيكتور TOA اندونيسى للمساجد والمصانع

سماعات بروجيكتور TOA اندونيسى للمساجد والمصانع

(للبيع)

سماعة بروجيكتور 6 وات اللون ابيض تصلح للاسقف الخرسانه وللتركيب على الحائط وتصلح للتركيب فى الاماكن ا.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

7/6/2020
صورة الاعلان: شاليهك في لاسيرينا السخنة علي الاكوا بارك وفرح اولادك

شاليهك في لاسيرينا السخنة علي الاكوا بارك وفرح اولادك

(للبيع)

امتلك شاليهك في لاسيرينا السخنة علي الاكوا بارك وحمامات السباحة وفرح اولادك واطمن عليهم وكمان جمب كل.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

135,000 جنيه

7/6/2020
صورة الاعلان: امتلك شقة بالعاصمة بدون مقدم وبالتقسيط المريح

امتلك شقة بالعاصمة بدون مقدم وبالتقسيط المريح

(للبيع)

امتلك شقتك العاصمة الادارية الجديدة بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد وجمب كل الخدمات حمامات سبا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

176,000 جنيه

7/6/2020
صورة الاعلان: عيش الحرية اللي انت عاوزها واسكن في العاصمة الادارية

عيش الحرية اللي انت عاوزها واسكن في العاصمة الادارية

(للبيع)

عيش بالحرية اللي انت عاوزها واسكن في العاصمة الادارية الجديدة في كمبوند zavani بأقل مقدم واطول فترة .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

171,000 جنيه

7/6/2020
صورة الاعلان: شقتك علي اجمل فيو للاند سكيب بالعاصمة الادارية

شقتك علي اجمل فيو للاند سكيب بالعاصمة الادارية

(للتقسيط)

امتلك شقة بالعاصمة الادارية الجديدة واستمتع بأحلي الخدمات اللي هتخلي اولادك مبسوطين ومرتاحين وشقتك 2.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

295,000 جنيه

7/6/2020
صورة الاعلان: في لاسيرينا السخنة هتعيش مرتاح البال علي طول

في لاسيرينا السخنة هتعيش مرتاح البال علي طول

(للبيع)

في لاسيرينا السخنة امتلك شاليهك علي اجمل فيو وعيش مرتاح البال وقضي مصيفك زى مانت عايز مع اولادك وشال.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

252,000 جنيه

7/6/2020
صورة الاعلان: مطلوب فورا لمستشفى مميز بالمدينة المنورة اخصائى طوارئ نقل كفالة

مطلوب فورا لمستشفى مميز بالمدينة المنورة اخصائى طوارئ نقل كفالة

(فرصة عمل)

مطلوب فورا لمستشفى مميز بالمدينة المنورة اخصائيات تمريض " خبرة بالعناية المركزة " اخصائى ط.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

7/6/2020
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