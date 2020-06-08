هورنات مساجد JD-MEDIA كورى

(للبيع)
|نحن الشركة الدولية للتجارة والأتصالات IBC الوكيل الوحيد والحصرى لماركة JD_MEDIA الكورى ولدينا افضل انواع سـماعات المسـاجد العمـودية بنوعيها الداخلى والخارجى وتتحمل المجهود الشاق والمتكرر يوميا فى المساجد وخصوصا فى شهـر رمضـان الكـريم فى اقـأمة صلاة التـراويح والتهجـد . البيع حاليا بخصومات هائلة بمناسبة الشهر الكريم . البيع بالضمان والشركة ممكن تقوم بالتوريد والتركيب والصـيانة بعـد البيـع . للاستفسار مسؤل المبيعات : الهـام أمين 01062157490 E-MAIL : elhamibc@gmail.com
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الهام امين على
|التليفون:
|01062157490
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|العنوان:
|مكرم عبيد- مدينة نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|8/6/2020
|رقم الإعلان:
|2060429
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