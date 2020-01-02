هنعملك اجمل منطقه العاب

(للبيع)
|دلوقتي مع شركة يونيتد تويز هنجهزلك اجمل منطقة العاب اطفال يعني كل العاب الاطفال الخاصة بمناطق الالعاب هتلاقيها في شركة يونيتد تويز يعني متاهات بكل مساحتها وهنعملك الالعاب بالمقاسات اللي هتناسب مساحتك و تناسب الميزانية يعني هتلاقي عندنا السوبر ترامبولين والترامبولين بكل مقاساته هتلاقيها عندنا هتلاقي الفرنتشر واثاث الحدائق هتلاقي ارضيات الامان ارضيات السلامة هتلاقي ارضيات النجيل الصناعي
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|united toys
|التليفون:
|19810
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|العنوان:
|فرع الجيزة : فيصل - 6 عمارات الوطنية - أخر فيصل من إتجاه الرماية - أمام البنك الكويتي الوطني .- مدينة نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|17/1/2020
|رقم الإعلان:
|2049426
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