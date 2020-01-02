هنعملك اجمل منطقه العاب

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
دلوقتي مع شركة يونيتد تويز هنجهزلك اجمل منطقة العاب اطفال يعني كل العاب الاطفال الخاصة بمناطق الالعاب هتلاقيها في شركة يونيتد تويز يعني متاهات بكل مساحتها وهنعملك الالعاب بالمقاسات اللي هتناسب مساحتك و تناسب الميزانية يعني هتلاقي عندنا السوبر ترامبولين والترامبولين بكل مقاساته هتلاقيها عندنا هتلاقي الفرنتشر واثاث الحدائق هتلاقي ارضيات الامان ارضيات السلامة هتلاقي ارضيات النجيل الصناعي
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: united toys
التليفون: 19810

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العنوان: فرع الجيزة : فيصل - 6 عمارات الوطنية - أخر فيصل من إتجاه الرماية - أمام البنك الكويتي الوطني .- مدينة نصر
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 17/1/2020
رقم الإعلان: 2049426
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تجهيز حضانات بالتقسيط

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مشروع حضانة بالتقسيط ، بس اكيد هتشيل هم المستلزمات و التجهيزات هتشتري الالعاب من فين؟! طب هتجهز الف.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

2/1/2020
صورة الاعلان: ترامبولين للكيدز اريا - في القاهرة مصر

ترامبولين للكيدز اريا

(للبيع)

- في القاهرة مصر

الترامبولين دلوقتي مع شركة يونيتد تويز هنجهزلك اجمل منطقة العاب اطفال يعني كل العاب الاطفال الخاصة ب.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

1/11/2019
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