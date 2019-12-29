هنعملك اجمل حضانه

(للتقسيط)

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تفاصيل الإعلان
مشروع حضانة بالتقسيط ، بس اكيد هتشيل هم المستلزمات و التجهيزات هتشتري الالعاب من فين؟! طب هتجهز الفصول ازاي؟؟ ، و الميزانية المحدودة هتبقى مشكلة طبعا!! يونيتد تويز لالعاب الاطفال وتجهيز الحضانات بتوفرلك كل اللي ممكن تحتاجه من اثاث حضانات ، و العاب اطفال و بتضمن لك الجودة العالية ، الخامات المميزة و يونيتد هتحللك مشكلة التكلفة ، لأنها بتقدملك انظمة تقسيط مختلفة و تسهيلات سداد كتير. شرفنا في فرعنا الأقرب إليك
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: united toys
التليفون: 19810

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: فرع الجيزة : فيصل - 6 عمارات الوطنية - أخر فيصل من إتجاه الرماية - أمام البنك الكويتي الوطني .- مدينة نصر
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 17/1/2020
رقم الإعلان: 2049250
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