هنصمملك متاهات لأي مساحة

(للبيع)
|يونايتدتويز متخصصون في تنفيذ مشروعات الكيدزإريا هنصمملك متاهات –سوفت هاوس على أي مساحة تصميمات جديدة بفكر جديد لمشروعك الترفيهي. مشروعك مع يونايتد تويز هيفرق كتير! يونايتد تويز هنعملك مشروع متكامل لمزيد من المعلومات زور موقعنا: www.unitedtoys-eg.com أوصفحتنا على الفيسبوك / كلمنا على الخط الساخن 19810 #العابملاهى #مناطقالعاب #العابترفيهيه #الكيدزإريا #ألعاب _اطفال
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|united toys
|التليفون:
|01022192286
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|العنوان:
|1عمارات بيراميدز مشعل الهرم- الهرم
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|11,211 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|28/12/2021
|رقم الإعلان:
|2117070
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