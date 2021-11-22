هنصمملك متاهات لأي مساحة

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (الجيزة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
يونايتدتويز متخصصون في تنفيذ مشروعات الكيدزإريا هنصمملك متاهات –سوفت هاوس على أي مساحة تصميمات جديدة بفكر جديد لمشروعك الترفيهي. مشروعك مع يونايتد تويز هيفرق كتير! يونايتد تويز هنعملك مشروع متكامل لمزيد من المعلومات زور موقعنا: www.unitedtoys-eg.com أوصفحتنا على الفيسبوك / كلمنا على الخط الساخن 19810 #العابملاهى #مناطقالعاب #العابترفيهيه #الكيدزإريا #ألعاب _اطفال
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: united toys
التليفون: 01022192286

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 1عمارات بيراميدز مشعل الهرم- الهرم
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 11,211 جنيه
تاريخ الإعلان: 28/12/2021
رقم الإعلان: 2117070
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: تصميم بارك ترامبولين بشكل جديد - في الجيزة مصر

تصميم بارك ترامبولين بشكل جديد

(للبيع)

- في الجيزة مصر

هنصمملك أكبر بارك ترامبولين على أي مساحة تصميمات جديدة بفكر جديد لمشروعك الترفيهي. مشروعك مع يونايتد.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

22/11/2021
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
    إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

    هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager