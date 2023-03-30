هل تقدم الشركة خدمة الترجمة القانونية المعتمدة؟

(For Sale)
|تتطلب الترجمة القانونية درجة عالية جدًا من الدقة، والتي لا يمكن تقديمها عن طريق الترجمة الآلية. وذلك بسبب استخدام المستندات القانونية كأوراق رسمية لأي وثائق قانونية، على سبيل المثال، للكتابات العلمية، والعقود وشهادات الميلاد، والإفادات الخطية وأدلة المحكمة. 201101203800
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|اجادة ترجمة
|Telephone:
|01101203800
Kindly tell the advertiser that you're calling him using إعلانات وبس
|Location:
|الفراونية- الحولي
Al Jahra - Kuwait
|Ad Information:
|Price:
|Call
|Posting Date:
|6/5/2023
|Ad Number:
|2182791
99 Dollar
99 Dollar
99 Dollar