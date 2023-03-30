هل تقدم الشركة خدمة الترجمة القانونية المعتمدة؟

تتطلب الترجمة القانونية درجة عالية جدًا من الدقة، والتي لا يمكن تقديمها عن طريق الترجمة الآلية. وذلك بسبب استخدام المستندات القانونية كأوراق رسمية لأي وثائق قانونية، على سبيل المثال، للكتابات العلمية، والعقود وشهادات الميلاد، والإفادات الخطية وأدلة المحكمة. 201101203800