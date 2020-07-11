(للبيع)
|هل تبحث عن مركبة مرسيدس بحالة شبه جديدة وعداد مشي ممتاز وبأقل استهلاك للوقود ؟ ان كنت كذلك فهذا العرض لك مواصفات العرض : شاحنه مرسيدس اكتروس موديل 2013 1845 mp4 كابينه وسط المشي : 451605 كم فقط الجير بوكس : ثنائي (عايدي-اتوماتيك) سوست امامي منافيخ خلفي . جميع الكماليات السعر : قابل للتفاوض رقم العرض هو 621132 بادر بالتواصل الان علي 0509313043 هاتفيا او واتس اب أو أرسل لنا رقم جوالكم للتواصل #مرسيدس
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|البرادات العالمية
|التليفون:
|0509313043
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|العنوان:
|- مكة
مكة - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 ريال
|تاريخ الإعلان:
|14/7/2020
|رقم الإعلان:
|2062887
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
(للبيع)- في مكة السعودية
1 ريال
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1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال