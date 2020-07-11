هل تبحث عن مركبة مرسيدس بحالة شبه جديدة وعداد مشي ممتاز وبأقل استهلاك للوقود ؟ ان كنت كذلك فهذا العرض لك مواصفات العرض : شاحنه مرسيدس اكتروس موديل 2013 1845 mp4 كابينه وسط المشي : 451605 كم فقط الجير بوكس : ثنائي (عايدي-اتوماتيك) سوست امامي منافيخ خلفي . جميع الكماليات السعر : قابل للتفاوض رقم العرض هو 621132 بادر بالتواصل الان علي 0509313043 هاتفيا او واتس اب أو أرسل لنا رقم جوالكم للتواصل #مرسيدس