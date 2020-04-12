(للبيع)
|هل تبحث عن شاحنة قلاب بحالة نظيفة ؟ للبيع شاحنه howo قلاب مستعمل مع محرك CNHTC (6*4) موديل : 2017 الجير بوكس : يدوي الحالة : جيدة جدا التعليق : سوست امامي سوست خلفي رقم العرض للسؤال عنه : 430178 للاستفسارتواصل معنا هاتفيا او واتس اب علي رقم جوال 0509313043 يرجي التواصل للجادين فقط
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|البرادات العالمية
|التليفون:
|0509313043
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|العنوان:
|- مكة
مكة - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 ريال
|تاريخ الإعلان:
|16/4/2020
|رقم الإعلان:
|2058018
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
(للبيع)- في مكة السعودية
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
(للبيع)- في مكة السعودية
1 ريال