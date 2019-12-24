هدوئك اللى بتدور عليه هتلاقيه عندنا فى لاسيرينا بالم بيتش

(للبيع)
|ماتدورش ع الهدوء تانى تعالى لاسيرينا بالم بيتش وامتلك شاليه بview مميز ع المساحات الخضراء وكريستال لاجون تشطيب سوبر لوكس 90م (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكى +حمام ) قريب من مطاعم وكافيهات واكوا بارك وحمامات سباحة باقل مقدم واقساط تصل الى 9 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شاليهك فى لاسيرينا بالم بيتش وعيش اجمل هدوء
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|لاسيرينا بالم بيتش- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|146,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|24/12/2019
|رقم الإعلان:
|2046428
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