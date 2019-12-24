هتيجي تصيف بشنطة هدومك ومش هتشيل هم الفرش

(للبيع)
|خلاص مش هتشيل هم الفرش تاني وهتمتلك شاليهك مفروش هدية رأس السنة وهتروح مصيفك بعد كدة بشنطة هدومك بس وشاليهك 85م (2غرفة+حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي) تشطيب سوبر لوكس والفررش هديييية بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد وبالتقسيط المريح وجمب كل الخدمات حمامات سباحة واكوا بارك ومول تجاري ونماذج مصغرة من المعالم الحضارية وغيرهم كتير هتعرفهم لما تتصل علي 01279848994
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|منه
|التليفون:
|01279848994
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|لاسيرينا ميني ايجيبت- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|120,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|24/12/2019
|رقم الإعلان:
|2046443
175,000 جنيه
146,000 جنيه
456,000 جنيه
94,000 جنيه
107,000 جنيه
150,000 جنيه
144,000 جنيه
196,000 جنيه
164,000 جنيه
190,000 جنيه
165,000 جنيه
248,000 جنيه
133,000 جنيه
143,000 جنيه
170,000 جنيه