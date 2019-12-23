هتندم لو ملحقتش الاستلام الفورى فى راس سدر

(للتقسيط)
|الحق استلم شاليهك فورا فى راس سدر تشطيب سوبر لوكس (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكان +حمام ) قريب من اكوا بارك ومطاعم وكافيهات بسعر مميز وبالتقسيط ع 6 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 والحق استلم شاليهك فورا فى راس سدر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|جولدن بيتش راس سدر- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|160,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|23/12/2019
|رقم الإعلان:
|2046297
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