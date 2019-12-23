هتندم لو ملحقتش الاستلام الفورى فى راس سدر

(للتقسيط)

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صورة الاعلان: هتندم لو ملحقتش الاستلام الفورى فى راس سدر - في جنوب سيناء مصر

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الحق استلم شاليهك فورا فى راس سدر تشطيب سوبر لوكس (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكان +حمام ) قريب من اكوا بارك ومطاعم وكافيهات بسعر مميز وبالتقسيط ع 6 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 والحق استلم شاليهك فورا فى راس سدر
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wafaa
التليفون: 01201135481

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: جولدن بيتش راس سدر- راس سدر
جنوب سيناء -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 160,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 23/12/2019
رقم الإعلان: 2046297
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22/12/2019
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22/12/2019
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22/12/2019
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القسم: 

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22/12/2019
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(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

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العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

180,000 جنيه

19/12/2019
صورة الاعلان: امتلك شاليه استلام فورى فى راس سدر - في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليه استلام فورى فى راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليه فى راس سدر استلام فورى واستمتع باجمل اكوا بارك وحمامات سباحة وملاعب ومطاعم وكافيهات ومرس.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

159,000 جنيه

19/12/2019
صورة الاعلان: في راس سدر شاليهك تشطيب سوبر لوكس - في جنوب سيناء مصر

في راس سدر شاليهك تشطيب سوبر لوكس

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليه في راس سدر تشطيب سوبر لوكس بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد وشاليهك 95م (3غرفة+2حما.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

64,000 جنيه

19/12/2019
صورة الاعلان: امتلك في راس سدر واستمتع بالهدوء - في جنوب سيناء مصر

امتلك في راس سدر واستمتع بالهدوء

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك في راس سدر واستمتع بالهدوء والتناسق مع الطبيعة وشاليهك75م (2غرفة+حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي) تشطي.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

52,000 جنيه

19/12/2019
صورة الاعلان: امتلك في راس سدر وشوف البحر من شاليهك - في جنوب سيناء مصر

امتلك في راس سدر وشوف البحر من شاليهك

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

بأمتلاكك شاليه في راس سدر هتشوف البحر من شاليهك وفيو مميز جدا وجمب كل خدماتك من حمامات سباحة واكوا ب.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

63,000 جنيه

18/12/2019
صورة الاعلان: شاليهك موجود عندنا بالقرب من خدماتك في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

شاليهك موجود عندنا بالقرب من خدماتك في راس سدر

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليهك في راس سدر وخليك قريب من كل خدماتك حمامات سباحة واكوا بارك ومطاعم وكافيهات ومنطقة ملاعب.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

57,000 جنيه

18/12/2019
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