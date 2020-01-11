هتمتلك وحدتك في ابراج ساويرس الشيخ زايد بسعر 24 الف للمتر

(للبيع)
|اللي شاف ابراج ساويرس الشيخ زايد اللي بقت من معالم مصر عيش التجربة مرة تانية في ابراج الشيخ زايد واستمتع بفيو 65 فدان للحديقة المركزية وخدمات متكاملة كوميرشال ايريا جيم وسبا وحمامات سباحة وخدمات فندقية داخل الوحدات سعر المتر شامل التكيفات و المطبخ والجراج للتفاصيل 01211411556
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|هيام
|التليفون:
|01211411556
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|العنوان:
|الشيخ زايد- الشيخ زايد
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|24,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|13/1/2020
|رقم الإعلان:
|2048868
24,000 جنيه
24,000 جنيه
24,000 جنيه
150,000 جنيه