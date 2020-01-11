هتمتلك وحدتك في ابراج ساويرس الشيخ زايد بسعر 24 الف للمتر

(للبيع)

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مصر (6 أكتوبر) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
اللي شاف ابراج ساويرس الشيخ زايد اللي بقت من معالم مصر عيش التجربة مرة تانية في ابراج الشيخ زايد واستمتع بفيو 65 فدان للحديقة المركزية وخدمات متكاملة كوميرشال ايريا جيم وسبا وحمامات سباحة وخدمات فندقية داخل الوحدات سعر المتر شامل التكيفات و المطبخ والجراج للتفاصيل 01211411556
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: هيام
التليفون: 01211411556

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العنوان: الشيخ زايد- الشيخ زايد
6 أكتوبر -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 24,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 13/1/2020
رقم الإعلان: 2048868
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