هتمتلك في شاليهك في ازها السخنة بمقدم 5 % وبالتقسيط علي 10 سنين

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
امتلك شاليهك في ازها السخنة واستمتع بعرض 5% وبالتقسيط علي 10 سنين في السخنة واستمتع باجمل واميز الخدمات علي بحر السخنة شاليهك سي فيو وخدمات كلها علي البحر واستمتع DOWN TOWN اكبر منطقة كوميرشال ايريا علي مساحة 20 فدان للتفاصيل 01211411556
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: هيام
التليفون: 01211411556

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العين السخنة- العين السخنة
السويس -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 13/1/2020
رقم الإعلان: 2048702
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: على بعد 60 دقيقة هتمتلك شاليهك فى لاسيرينا بالم بيتش - في السويس مصر

على بعد 60 دقيقة هتمتلك شاليهك فى لاسيرينا بالم بيتش

(للبيع)

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دلوقتى هتقدر تمتلك شاليه فى السخنة ع بعد 60 دقيقة من القاهرة قريب من حمامات السباحة ومطاعم وكافيهات .
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

137,000 جنيه

12/1/2020
صورة الاعلان: امتلك شاليهك بلمسة مصرية قديمة في لاسيرينا ميني ايجيبت - في السويس مصر

امتلك شاليهك بلمسة مصرية قديمة في لاسيرينا ميني ايجيبت

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امتلك شاليهك في لاسيرينا السخنة بلمسة مصرية قديمة واستمتع بالاهرامات وابو الهول والقلعة ومعبد الكرنك.
العنوان:

السويس - مصر
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96,000 جنيه

12/1/2020
صورة الاعلان: شاليهك قريب من الاهرامات في لاسيرينا السخنة - في السويس مصر

شاليهك قريب من الاهرامات في لاسيرينا السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

شاليهك في السخنة قريب من الاهرامات ؟؟ ازاي كدة ؟؟ ايوووة الاهرامات وابو الهول والقلعة ونهر النيل ومع.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

98,000 جنيه

12/1/2020
صورة الاعلان: امتلك شاليهك في قريتنا في السخنة بمقدم 160 الف فقط وعيش الرفاهية - في السويس مصر

امتلك شاليهك في قريتنا في السخنة بمقدم 160 الف فقط وعيش الرفاهية

(للبيع)

- في السويس مصر

هتمتلك شاليهك فيقريتنا بقمدم 160 الف بس وبالتقسيط علي 8 سنين في اجدد واحلي القري اللي في السخنة شال.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

160,000 جنيه

11/1/2020
صورة الاعلان: امتلك في السخنة وعيش مصيفك في خصوصية - في السويس مصر

امتلك في السخنة وعيش مصيفك في خصوصية

(للبيع)

- في السويس مصر

بأمتلاكك شاليه في السخنة هتستمتع بخصوصية كاملة وشاليهك ((65م)) تشطيب سوبر لوكس والفرش هدية وجمب كل ا.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

133,000 جنيه

11/1/2020
صورة الاعلان: اجمل شاطئ رملى هتلاقيه عندنا وبس فى لاسيرينا بالم بيتش - في السويس مصر

اجمل شاطئ رملى هتلاقيه عندنا وبس فى لاسيرينا بالم بيتش

(للبيع)

- في السويس مصر

استمتع باجمل شاطئ رملى فى بالم بيتش السخنة وامتلك شاليه تشطيب سوبر لوكس 110م (2 غرفة +ريسبشن +مطبخ ا.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

166,000 جنيه

11/1/2020
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صورة الاعلان: هتعيش حلمك بامتلاك شاليه فى لاسيرينا بالم بيتش - في السويس مصر

هتعيش حلمك بامتلاك شاليه فى لاسيرينا بالم بيتش

(للبيع)

- في السويس مصر

عيش الحلم وامتلك شاليه بروف 115م (2 غرفة نوم +2 حمام +ريسبشن +مطبخ امريكى ) فى لاسيرينا بالم بيتش بم.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

164,000 جنيه

11/1/2020
صورة الاعلان: شاليهك بالفرب من البحيرات الصناعية فى السخنة - في السويس مصر

شاليهك بالفرب من البحيرات الصناعية فى السخنة

(للتقسيط)

- في السويس مصر

استمتع باحلى منظر على البحيرات الصناعية وامتلك شاليه 100 م (2 غرفة +ريسبشن +مطبخ امريكى +تراس +حمام).
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

187,000 جنيه

11/1/2020
صورة الاعلان: امتلك شاليهك وسط خدماتك فى لاسيرينا بالم بيتش - في السويس مصر

امتلك شاليهك وسط خدماتك فى لاسيرينا بالم بيتش

(للبيع)

- في السويس مصر

امتلك شاليه وسط خدماتك فى لاسيرينا بالم بيتش شاليهك تشطيب سوبر لوكس 90م (2 غرفة نوم +مطبخ امريكان +ر.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

131,000 جنيه

10/1/2020
صورة الاعلان: بتدور على شاليه يناسب امكانياتك وقريب من الخدمات تعالى عندنا ف لاسيرينا - في السويس مصر

بتدور على شاليه يناسب امكانياتك وقريب من الخدمات تعالى عندنا ف لاسيرينا

(للتقسيط)

- في السويس مصر

بتدور على شاليه يناسب امكانيتك وقريب من الخدمات تعالى وامتلك شاليه تشطيب سوبر لوكس 120م (3 غرف نوم م.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

195,000 جنيه

10/1/2020
صورة الاعلان: خدماتك كلها جمب شاليهك في لاسيرينا السخنة - في السويس مصر

خدماتك كلها جمب شاليهك في لاسيرينا السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

امتلك في السخنة واستمتع بكل الخدمات اللي هتحتاجها انت واولادك من حمامات سباحة واكوا بارك ومارينا للص.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

98,000 جنيه

10/1/2020
صورة الاعلان: متفكرش كتير وامتلك في لاسيرينا السخنة وفرح اولادك - في السويس مصر

متفكرش كتير وامتلك في لاسيرينا السخنة وفرح اولادك

(للتقسيط)

- في السويس مصر

امتلك في لاسيرينا السخنة وفرح اولادك وعيش احلي مصيف في احلي شاليه وقضي احلي مصيف مع صحابك وعيلتك وشا.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

124,000 جنيه

10/1/2020
صورة الاعلان: قبل زيادة الاسعار امتلك شاليهك بروف خاص فى لاسيرينا بالم بيتش - في السويس مصر

قبل زيادة الاسعار امتلك شاليهك بروف خاص فى لاسيرينا بالم بيتش

(للبيع)

- في السويس مصر

امتلك شاليهك على اكبر حمام سباحة فى لاسيرينا بالم بيتش تشطيب سوبر لوكس 125م تشطيب سوبر لوكس (3 غرف ن.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

175,000 جنيه

10/1/2020
صورة الاعلان: ابدا حياتك فى عالم جديد وامتلك شاليه فى السخنة - في السويس مصر

ابدا حياتك فى عالم جديد وامتلك شاليه فى السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

فى عالم جديد هتبدأ حياتك وهتمتلك شاليه قريب من اكوا بارك وحمامات سباحة ومطاعم تشطيب سوبر لوكس 110م (.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

161,000 جنيه

8/1/2020
صورة الاعلان: ابعد عن التوتر وضغط الشغل واستمتع بشاليهك فى السخنة - في السويس مصر

ابعد عن التوتر وضغط الشغل واستمتع بشاليهك فى السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

بعيد عن التوتر امتلك شاليهك فى لاسيرينا بالم بيتش وسط خدماتك الترفيهية اكوا بارك وحمامات سباحة وكافي.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

155,000 جنيه

8/1/2020
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