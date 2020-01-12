هتمتلك في شاليهك في ازها السخنة بمقدم 5 % وبالتقسيط علي 10 سنين

(للبيع)
|امتلك شاليهك في ازها السخنة واستمتع بعرض 5% وبالتقسيط علي 10 سنين في السخنة واستمتع باجمل واميز الخدمات علي بحر السخنة شاليهك سي فيو وخدمات كلها علي البحر واستمتع DOWN TOWN اكبر منطقة كوميرشال ايريا علي مساحة 20 فدان للتفاصيل 01211411556
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|هيام
|التليفون:
|01211411556
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|العنوان:
|العين السخنة- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|13/1/2020
|رقم الإعلان:
|2048702
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