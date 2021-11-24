هتمتلك شاليه بالتقسيط في ريفيرا راس سدر؟

يبقي هتستمتع بتجربه فريده علي شاطئ ريفيرا اللي بتتميز بمياه البحر الصافيه والشاطئ الرملي بعيد عن الصخور والمساحات الخضراء الكبيره الموجوده بالقريه اللي بتميزها بالهدوء بمساحه 120م(غرفتين وحمامين ومطبخ امريكاني دوراول بتراس) ده غير الوسائل اللي وفرنهالك زي حمامات السباحه+اكوا بارك+جيم+مسرح+شاشات عرض شاطئيه+ساحات مخصصه للسير بالدراجات+ملاهي+وغيرها من الوسائل الترفيهيه كل ده واكتر.بمقدم ادفع 114 الف والباقي بالتقسيط ولسه هتعرف تفاصيل اكتر عن القريه لما تكلمنا علي الرقم التالي 01013918889