هتمتلك شاليه بالتقسيط في ريفيرا راس سدر؟

(للتقسيط)
|يبقي هتستمتع بتجربه فريده علي شاطئ ريفيرا اللي بتتميز بمياه البحر الصافيه والشاطئ الرملي بعيد عن الصخور والمساحات الخضراء الكبيره الموجوده بالقريه اللي بتميزها بالهدوء بمساحه 120م(غرفتين وحمامين ومطبخ امريكاني دوراول بتراس) ده غير الوسائل اللي وفرنهالك زي حمامات السباحه+اكوا بارك+جيم+مسرح+شاشات عرض شاطئيه+ساحات مخصصه للسير بالدراجات+ملاهي+وغيرها من الوسائل الترفيهيه كل ده واكتر.بمقدم ادفع 114 الف والباقي بالتقسيط ولسه هتعرف تفاصيل اكتر عن القريه لما تكلمنا علي الرقم التالي 01013918889
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|NADA
|التليفون:
|01013918889
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|ريفيرا- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|114,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|24/11/2021
|رقم الإعلان:
|2112548
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