هتمتلك شاليه اللى بتحلم بيه فى لاسيرينا بالم بيتش

(للبيع)
|شاليهك اللى بتحلم بيه عندنا فى لاسيرينا بالم بيتش 125م (3غرف نوم +ريسبشن +مطبخ امريكان +2 حمام ) قريب من اكوا بارك وحمامات سباحة وكافيهات باطول فترة سداد بدون اى فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شاليهك فى لاسيرينا بالم بيتش
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|لاسيرينا بالم بيتش- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|181,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|22/4/2020
|رقم الإعلان:
|2058369
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