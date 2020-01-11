(للبيع)
|هتمتلك شاليهك في PALI الساحل الشمالي في اجمل واميز القري هناك واستمتع بجمال القرية والخدمات القرية متحوطة بالاشجار الاستوائية في كل مكان والقرية مساحاتها 75 فدان شاطئ مساحات واسعة من الاجونز وحمامات السباحة مطاعم وكافيهات للتفاصيل كلمنا 01211411556
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|هيام
|التليفون:
|01211411556
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|العنوان:
|الساحل الشمالي- الساحل الشمالي
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|120,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|11/1/2020
|رقم الإعلان:
|2048554
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