هتمتلك شاليهك في PALI الساحل الشمالي في اجمل واميز القري هناك واستمتع بجمال القرية والخدمات القرية متحوطة بالاشجار الاستوائية في كل مكان والقرية مساحاتها 75 فدان شاطئ مساحات واسعة من الاجونز وحمامات السباحة مطاعم وكافيهات للتفاصيل كلمنا 01211411556