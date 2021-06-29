هتلاقي في جازي باي الراحه وحياة الرفاهية

امتك كورنر توين هاوس وابعد عن الدوشه و عيش حياتك بخصوصية في جازي باي راس سدر و هتغير مفهومك عشان هتحس انك في اسبانيا لان تصاميمها مستوحاه من الطراز الاسباني مساحة 230 مكون من (5 غرفه +2حمام +رسبيشن +مطبخ ) وتشطيب سوبر لوكس وخدمات مميزة حمامات سباحة . هايبر ماركت .كيدزا اريا . منطقه ملاعب وخدمات كتير . تقع قبلها قريه ريفيرا وبعدها جولدن بيتش او فانتازيا والقريه في الكيلو 75 من خليج راس مطارما جازي باي مميزه ببحرها الرملي النقي وارقي الخدمات وباقل نظام سداد بالتقسيط المريح يلا كلمنا واعرف تفاصيل