هتقضي مصيفك بعيد عن الزحمة وحواليك المعالم الفرعونية في السخنة

شاليهك وسط المعالم الحضارية والفرعونية في لاسيرينا ميني ايجيبت العين السخنة وامام نهر النيل وهتقضي مصيفك في هدوء وبعيد عن الزحمة وهتستمتع بكل الخدمات من حمامات سباحة واكوا بارك ومارينا للصيد ومرسي لليخوت وخدمات تانية كتير وشاليهك 115م (3غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد يلا اتصل دلوقتي علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر