هتعيش في عالم تاني بأمتلاكك شاليه في لاسيرينا السخنة

(للتقسيط)
|بأمتلاكك شاليه في لاسيرينا السخنة هتعيش في عالم تاني وبشكل مختلف وهتشوف كل يوم الاهرامات وابو الهول والقلعة ونهر النيل وهتلاقي خدمات كتير ليك ولاولادك من حمامات سباحة واكوا بارك ومطاعم وكافيهات وغيرهم كتير وشاليهك 85م (2غرفة+حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس وكمان بالفرش وكل ده بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد اتصل حالا علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|لاسيرينا ميني ايجيبت- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|122,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|6/2/2020
|رقم الإعلان:
|2051854
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