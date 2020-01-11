هتعيش حلمك بامتلاك شاليه فى لاسيرينا بالم بيتش

(للبيع)
|عيش الحلم وامتلك شاليه بروف 115م (2 غرفة نوم +2 حمام +ريسبشن +مطبخ امريكى ) فى لاسيرينا بالم بيتش بمقدم بسيط واطول فترة سداد تصل الى 8 سنين بدون فوائد بالقرب من اكوا بارك وحمامات سباحة يلا ومن غير تفكير كلمنا على 01201135481 وعيش السخنة بشكل جديد وحقق حلمك
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|لاسيرينا بالم بيتش- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|164,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|11/1/2020
|رقم الإعلان:
|2048501
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