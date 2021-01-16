هتسكن مع السفراء و الدبلوماسيين بامتلاك شقتك فى Zavani

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صورة الاعلان: هتسكن مع السفراء و الدبلوماسيين بامتلاك شقتك فى Zavani - في القاهرة مصر

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فى زافانى هتمتلك شقتك 146 م (3 غرف نوم +2 حمام +ريسبشن + مطبخ ) بالقرب من حى السفارات و الحى الدبلوماسى يعنى هتعيش حياة السفراء و الدبلوماسيين وسط كل الخدمات اللى هتحتاجها مسارات لركوب الدراجات و جيم وسبا و حمامات سباحة وخدمات تانية كتير كلها موجودة فى زافانى بمقدم 181 الف و الباقى بالتقسيط ع 9 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 و عيش حياة السفراء و امتلك شقتك بالعاصمة الادارية
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wafaa
التليفون: 01201135481

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العنوان: العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 181,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 16/1/2021
رقم الإعلان: 2080199
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انت من المميزين بامتلاك شقتك فى زافانى

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16/1/2021
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16/1/2021
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(للبيع)

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16/1/2021
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16/1/2021
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صورة الاعلان: شقة 125 متر بمدخلها حديقة 150 متر للبيع فى الحى الثالث بـ العبور بالتقسيط - في القاهرة مصر

شقة 125 متر بمدخلها حديقة 150 متر للبيع فى الحى الثالث بـ العبور بالتقسيط

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15/1/2021
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14/1/2021
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شقة للبيع لسكن راقى بجوار القصر الجمهورى فى زافانى

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14/1/2021
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(للبيع)

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العنوان:

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القسم: 

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14/1/2021
صورة الاعلان: حقق حلمك وامتلك شقة لاستثمار مضمون بالعاصمة الادارية - في القاهرة مصر

حقق حلمك وامتلك شقة لاستثمار مضمون بالعاصمة الادارية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

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العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

194,000 جنيه

14/1/2021
صورة الاعلان: شقه للبيع بفيورائع ع النهرالاخضر فى كمبوند زافانى بالعاصمة - في القاهرة مصر

شقه للبيع بفيورائع ع النهرالاخضر فى كمبوند زافانى بالعاصمة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

بتحلم تسكن ع اجمل فيو للنهر الاخضر بالعاصمة تعالى كمبوند زافانى وامتلك شقتك 141 م ( 3 غرف نوم + ريسب.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

171,000 جنيه

14/1/2021
صورة الاعلان: بأرقى الاحياء بمدينه الشروق - في القاهرة مصر

بأرقى الاحياء بمدينه الشروق

(للبيع)

- في القاهرة مصر

عررروووض مميزه جدا 🎉بأرقي وأميز المناطق بمدينة الشروق (بالمنطقه التاسعه المجاوره السابعه ) &.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

13/1/2021
صورة الاعلان: دوبلكس للبيع في العاصمه الادرايه بمطنقه R7 - في القاهرة مصر

دوبلكس للبيع في العاصمه الادرايه بمطنقه R7

(للبيع)

- في القاهرة مصر

دوبلكس للبيع في العاصمه الادرايه بمطنقه R7 بالقرب من الحي الدبوماسي ـ وحي الوزراء مساحه الدوبلكس :2.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

263,000 جنيه

12/1/2021
صورة الاعلان: اقل سعر في السوق - في القاهرة مصر

اقل سعر في السوق

(للبيع)

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فرصة مميزة جدا 👈دوبلكس 280 متر امامية عبارة عن ( 4غرف + 4حمام + ريسيبشن + مطبخ + تراس ) بأرق.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

999,000 جنيه

12/1/2021
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