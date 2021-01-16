هتسكن مع السفراء و الدبلوماسيين بامتلاك شقتك فى Zavani

فى زافانى هتمتلك شقتك 146 م (3 غرف نوم +2 حمام +ريسبشن + مطبخ ) بالقرب من حى السفارات و الحى الدبلوماسى يعنى هتعيش حياة السفراء و الدبلوماسيين وسط كل الخدمات اللى هتحتاجها مسارات لركوب الدراجات و جيم وسبا و حمامات سباحة وخدمات تانية كتير كلها موجودة فى زافانى بمقدم 181 الف و الباقى بالتقسيط ع 9 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 و عيش حياة السفراء و امتلك شقتك بالعاصمة الادارية