هتستمتع بمصيفك مع اولادك في لاسيرينا باي

(للتقسيط)
|بأمتلاكك شاليه في لاسيرينا باي راس سدر هتستمتع بالمصيف مع اولادك في اي وقت في السنة وهتقضي احلي مصيف في هدوء واستجمام وبعيد عن الدوشة و زحمة القاهرة وشاليهك 75م (2غرفة+حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي) تشطيب سوبر لوكس وجمب كل الخدمات حمامات سباحة واكوا بارك ومطاعم وكافيهات وغيرهم كتير وكل ده بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد كلمنا حالا علي 01279848994 واعرف تفاصيل شاليهك كلها
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|لاسيرينا باي- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|51,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|8/1/2020
|رقم الإعلان:
|2048049
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