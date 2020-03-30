هتستمتع بحياة راقية بأمتلاكك شقة في العاصمة الادارية

(للبيع)
|امتلك شقة في العاصمة الادارية الجديدة واستمتع بحياة راقية وافضل استقرار في كمبوند zavani وكل خدماتك جمب شقتك حمامات سباحة وكيدز اريا ومول تجاري وبحيرات صناعية وتراك للدراجات ولاند سكيب وخدمات غيرهم كتير وشقتك 191م (4غرفة+3حمام+2ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد يلا كلمنا دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في العاصمة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|208,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|30/3/2020
|رقم الإعلان:
|2057007
2,300,000 جنيه
249,000 جنيه
202,000 جنيه
300,000 جنيه
355,000 جنيه
141,000 جنيه
229,000 جنيه
193,000 جنيه
165,000 جنيه
176,000 جنيه
اتصل
171,000 جنيه
197,000 جنيه
295,000 جنيه
609,000 جنيه