هتستمتع بالمصيف مع اولادك بأمتلاكك شاليه في راس سدر

(للتقسيط)
|امتلك شاليهك في راس سدر واستمتع بأحلي مصيف مع اولادك وعيش الرفاهية وسط حمامات السباحة والاكوا بارك وهتسمتع بأحلي صيد في اجمل مارينا للصيد وهتاكل في احلي المطاعم وهتسهر في الكافيهات براحتك واستجم واسترخي علي البحر براحتك وشاليهك 95م (3غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس بأقل مقدم واطول فترة وبدون فوائد اتصل حالا علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|لاسيرينا باي- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|80,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|18/2/2020
|رقم الإعلان:
|2053265
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