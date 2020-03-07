هتستمتع بالمصيف طول السنة في راس سدر

امتلك شاليه في راس سدر واستمتع بالمصيف طووول السنة وهتعيش في احلي جو معتدل مع عيلتك واحلي لمة وشاليهك 85م (2غرفة+حمام+ريسبشن+تراس+مطبخ امريكي) تشطيب سوبر لوكس باقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد وكل خدماتك جمب شاليهك من حمامات سباحة واكوا بارك ومطاعم وكافيهات ومارينا للصيد ومرسي لليخوت وخدمات غيرهم كتير مستنيي ايه كلمنا دلوقتي علي 01279848994 وامتلك شاليهك في راس سدر