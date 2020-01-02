هتستمتع بأجمل فيو من الرووف بشاليهك في السخنة

(للبيع)
|امتلك شاليهك بالرووف في لاسيرينا ميني ايجيبت واستمتع بأجمل فيو من الرووف وكمان هتستمتع بنماذج مصغرة من الاهرامات وابو الهول والقلعة وكمان برج القاهرة اللي بيضم عدد كبير من المطاعم وكافيهات وخدمات رفاهية كتير وشاليهك 85م (2غرفة+حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس مفروش بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد يلا كلمنا حالا علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر عن شاليهك في السخنة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|لاسيرينا ميني ايجيبت- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|120,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|2/1/2020
|رقم الإعلان:
|2047431
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