هتستفيد بكل خدماتك جمب شقتك في العاصمة

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: هتستفيد بكل خدماتك جمب شقتك في العاصمة - في القاهرة مصر

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بأمتلاكك شقة في green avenue هتستفيد بكل خدماتك اللي جمب شقتك وكمان كيدز اريا لأولادك وجيم وجاكوزي وسبا ليك ونادي رياضي ومطاعم وكافيهات وخدمات تانية كتير والشقة 168م (3غرفة+3حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) وكل ده بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد كلمنا دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في العاصمة الادارية الجديدة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01279848994

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 177,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 31/12/2019
رقم الإعلان: 2047230
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31/12/2019
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31/12/2019
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31/12/2019
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31/12/2019
صورة الاعلان: شركه زياد للمقاولات والاستثمار العقارى تهنئ شعب مصر العظيم برأس السنه - في القاهرة مصر

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(للبيع)

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شركه زياد للمقاولات والاستثمار العقارى تهنئ شعب مصر العظيم برأس السنه الميلاديه 2020 🎉Ӿ.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

666,000 جنيه

31/12/2019
صورة الاعلان: شقتك باسعار زمان فى العاصمة الادارية الجديدة - في القاهرة مصر

شقتك باسعار زمان فى العاصمة الادارية الجديدة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

امتلك شقة بسعر زمان فى العاصمة الادارية 150م (3غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +2 حمام ) بالقرب من حى السفارات.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

159,000 جنيه

31/12/2019
صورة الاعلان: ابدأ سنة جديدة وسط المساحات الخضراء فى العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

ابدأ سنة جديدة وسط المساحات الخضراء فى العاصمة الادارية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

سنة جديدة هتبدأها وسط المساحات الخضراء وكريستال لاجون وقريب من حى السفارات ومطاعم وكافيهات ومولات تج.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

203,000 جنيه

31/12/2019
صورة الاعلان: عيش المثالية والجمال وامتلك شقتك فى Town Gate - في القاهرة مصر

عيش المثالية والجمال وامتلك شقتك فى Town Gate

(للبيع)

- في القاهرة مصر

عيش المثالية والجمال فى العاصمة الادارية وامتلك شقة على اجمل view للكريستال لاجون 187 م (3 غرف نوم +.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

201,000 جنيه

31/12/2019
صورة الاعلان: بأرقى الاحياء بمدينه الشروق - في القاهرة مصر

بأرقى الاحياء بمدينه الشروق

(للبيع)

- في القاهرة مصر

بالحي الاول شرق " فيلات " موقع مميز يطل علي شارع 90 م 📍قريبة من ⬅️مركز.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

30/12/2019
صورة الاعلان: اختار صح وامتلك شقتك فى العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

اختار صح وامتلك شقتك فى العاصمة الادارية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

اختيارك صح بامتلاك شقتك فى العاصمة الادارية وسط المساحات الخضراء والبحيرات الصناعية 170م (3 غرف نوم .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

180,000 جنيه

30/12/2019
صورة الاعلان: نفسك تعيش فى هدوء تعالى العاصمة الادارية الجديدة - في القاهرة مصر

نفسك تعيش فى هدوء تعالى العاصمة الادارية الجديدة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

هتقدر تعيش فى هدوء بامتلاك شقتك فى العاصمة الادارية 187م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +2 حمام ) بview مم.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

201,000 جنيه

30/12/2019
صورة الاعلان: امتلك شقتك في green avenue بالقرب من الجامعة الروسية - في القاهرة مصر

امتلك شقتك في green avenue بالقرب من الجامعة الروسية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

شقتك في green avenue العاصمة الادارية الجديدة بالقرب من الجامعة الروسية وجامع الفتاح العليم وجمب كل .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

158,000 جنيه

30/12/2019
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