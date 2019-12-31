هتستفيد بكل خدماتك جمب شقتك في العاصمة

(للتقسيط)
|بأمتلاكك شقة في green avenue هتستفيد بكل خدماتك اللي جمب شقتك وكمان كيدز اريا لأولادك وجيم وجاكوزي وسبا ليك ونادي رياضي ومطاعم وكافيهات وخدمات تانية كتير والشقة 168م (3غرفة+3حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) وكل ده بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد كلمنا دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في العاصمة الادارية الجديدة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|177,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|31/12/2019
|رقم الإعلان:
|2047230
220,000 جنيه
180,000 جنيه
174,000 جنيه
225,000 جنيه
207,000 جنيه
180,000 جنيه
666,000 جنيه
666,000 جنيه
159,000 جنيه
203,000 جنيه
201,000 جنيه
اتصل
180,000 جنيه
201,000 جنيه
158,000 جنيه