(للبيع)
|ايوة هتسافر لمصر في الزمن الفرعوني بأمتلاكك شاليه في السخنة وسط الاجواء الفرعونية اللي هتخلي مصيفك مختلف وجمب كل احتياجاتك محلات تجارية ومطاعم وكافيهات وكيدز اريا وامن 24 ساعة وشاليهك 90م (2غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي) تشطيب سوبر لوكس وكمان الفرش هدييية من عندنا وكل ده بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد يلا مستني ايه كلمنا دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في لاسيرينا ميني ايجيبت
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|لاسيرينا ميني ايجيبت- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|94,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|23/12/2019
|رقم الإعلان:
|2046283
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