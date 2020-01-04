هتحس براحة نفسية وهدوء تام لما تمتلك في العاصمة

(للبيع)
|امتلك شقتك في العاصمة الادارية وهتحس براحة نفسية وهدوء واسترخاء وجمب كل الخدمات نادي رياضي وكيدز اريا وقريب من جامع الفتاح العليم والجامعة الروسية وشقتك 212م (5غرفة+3حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد اتصل دلوقتي علي 01279848994 واعرف تفاصيل شقتك
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|212,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|4/1/2020
|رقم الإعلان:
|2047628
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