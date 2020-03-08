هتحس بامان وانت فى شاليهك وسط خدماتك فى راس سدر

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صورة الاعلان: هتحس بامان وانت فى شاليهك وسط خدماتك فى راس سدر - في جنوب سيناء مصر

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حس بالامان وسط خدماتك اللى ملهاش مثيل فى راس سدر وامتلك شاليه تشطيب سوبر لوكس 115 م (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكان +2 حمام ) قريب من اكوا بارك ومارينا للصيد عشان تصطاد احلى سمك وكافيهات ومطاعم وخدمات تانية كتير بالتقسيط المريح وبدون فوائد يلا كلمنا ع 01201135481 وامتلك شاليهك وسط امن وحراسة 24 ساعة فى راس سدر
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wafaa
التليفون: 01201135481

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: جولدن بيتش راس سدر- راس سدر
جنوب سيناء -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 166,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 8/3/2020
رقم الإعلان: 2055414
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5/3/2020
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5/3/2020
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3/3/2020
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3/3/2020
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3/3/2020
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- في جنوب سيناء مصر

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2/3/2020
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2/3/2020
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2/3/2020
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(للبيع)

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1/3/2020
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1/3/2020
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