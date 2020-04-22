هتحب ممارسة الرياضة كل يوم وهتمتلك شاليه فى راس سدر

مارس الرياضة كل يوم وامتلك شاليهك فى راس سدر استلام فورى وبالتقسيط ع 6 سنين بدون فوائد قريب من كافيهات ومطاعم واكوا بارك شاليهك 115 م بروف (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكان +2 حمام ) يلا مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 ومارس الرياضة كل يوم ع اجمل بحر فى راس سدر